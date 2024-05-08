«Аппендикс»: названа причина нелюбви западных музыкантов к России Продюсер Рудченко: западные музыканты не любят Россию из-за ее размеров

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Западные звезды всегда были не сильно заинтересованы в гастролях по России, заявил в разговоре с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он объяснил ситуацию тем, что страна очень большая, и это вызывает трудности при перемещении.

Напомню, что западным звездам всегда не очень интересно было гастролировать в России, для них РФ — как определенный аппендикс. Если в Европе гастроли проходили кучно, то Россия — огромная, сложно перемещаться, не горели особым желанием выступить в России, — заявил Рудченко.

Он добавил, что решение Канье Уэста выступить в России является «ходом конем» и может стать «очень интересным инфоповодом» на фоне отказа западных звезд топ-величины давать концерты в стране.

Рудченко также отмечал, что сведения о планах Уэста дать концерт в Москве этим летом могут оказаться громким PR-ходом. По его мнению, исполнителя из-за его решения могут обвинить в симпатиях к президенту России Владимиру Путину.

О планах Канье Уэста дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня, ранее сообщил Telegram-канал Mash. Такой информацией с каналом поделились организаторы выступления рэпера в «Лужниках». Утверждается, что контракт с исполнителем уже подписан.