Anna Asti упрекнули за частые песни о женских слёзах: новинки «VK Музыки» Коллектив «Три дня дождя» выпустил новый альбом, а Anna Asti и Баста — свежие треки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Anna Asti

Рок-группа «Три дня дождя» представила альбом «Байполар», певица Anna Asti снова спела про женские страдания в треке «Ночью на кухне», а рэпер Баста записал шутливую композицию «Белый шум», где назвал себя «пожилым таксистом». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

«Три дня дождя»: «Байполар»

Российская рок-группа «Три дня дождя» выпустила альбом «Байполар».

Основатель коллектива Глеб Викторов назвал релиз «тревожным, крепким, честным и мелодичным». По словам музыканта, альбом «в первую очередь о человеке, его переживаниях, страхах, любви, чувстве вины и вере». Самым личным треком он назвал композицию «Неважно».

Песня «Неважно» — самая личная, написана мной и про меня, про мои неутешительные состояния, — поделился артист.

Anna Asti: «Ночью на кухне»

Певица Anna Asti представила новый сингл «Ночью на кухне» и попала под шквал критики.

Исполнительница рассказала, что это трек «про то, как человеку непросто далась сила и крепость. И как непросто быть сильной женщиной, когда ты один на один с миром».

Всех нас что-то больно ранило, но когда это повторяется, ты понемногу обрастаешь броней. Ты теперь не будешь в одиночестве, с тобой будет эта песня, с тобой буду я, — раскрыла замысел певица на своей странице в соцсети.

Ее новая работа пришлась по вкусу не всем. Ряд пользователей упрекнули Anna Asti в однообразном репертуаре и частых песнях «про страдающих плачущих женщин». Однако поклонники встали на защиту певицы: по их мнению, артистка проявляет искренность в своем творчестве и критика в ее адрес несправедлива.

Баста: «Белый шум»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Баста

В новом треке Басты «Белый шум» фанаты музыканта разглядели желание рэпера пошутить над трендами и самим собой. Поводом для таких мыслей стало четверостишие из его новой композиции: «А так хотелось нормальных фит. Хоть Буда, Сода (OG Buda, Soda Luv. — NEWS.ru), любой из них. Но мне сказали: „Притормози“. Для них я лишь пожилой таксист».

Баста на куплетах, белый шум на припеве, — подшучивает Баста под «формулой хита».

«Белые шумы для сна детей» — записи, которые популярны у российских родителей уже второй год подряд. Они помогают мамам и папам уложить детей спать. К удивлению профессиональных музыкантов, «Белые шумы» периодически попадают на вершины чартов стримингов, притом что их запись стоит копейки. Зато создатели шумов зарабатывают на них тысячи долларов. Если говорить научно, то белый шум — это «волна, спектральная составляющая которой равномерно распределена по всему диапазону частот». По словам Дмитрия Яковлева, одного из руководителей компании Cubic Media, которая занимается созданием фоновой музыки для торговых центров и общественных пространств, белый шум представляет собой «звук, за который мозгу не удается зацепиться», вследствие чего человек быстро утомляется и засыпает.