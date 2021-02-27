Ани Лорак радикально сменила образ ради съёмок нового клипа

https://static.news.ru/photo/2f51a214-78fe-11eb-aabc-96000091f725_660.jpg Ани Лорак Фото: Ани Лорак/youtube.com

Украинская певица Каролина Куек, больше известная как Ани Лорак, радикально сменила образ для нового клипа на сингл «Наполовину». Композиция звучит от имени лирической героини, которая не в силах смириться с любовным треугольником и вынуждена отпустить возлюбленного к другой.

Песня звучит на русском языке.

Невероятная история любви, боли, разочарования и надежды. Особенная, личная для меня драма, которая, надеюсь, откликнется в ваших сердцах и поможет пережить сложные моменты жизни, — описала композицию певица в Instagram.

На видео Лорак предстаёт в двух ипостасях, но доминирующим оказался образ с коротким каре и густой чёлкой до середины лба. При этом неплохо потрудились и визажисты, которые подчеркнули глаза певицы.

Впрочем, ради образа певице не пришлось жертвовать волосами: для съёмок был использован парик.

В качестве наряда использовано длинное серебристое платье с прозрачной нижней частью и длинным разрезом до бедра. В нескольких ракурсах акцент сделан на стройных ногах и упругой груди артистки.

Как итог — образ сдержанной, но чуткой и ранимой женщины, который оттеняют эмоции и общее настроение композиции.

Ранее, как писал NEWS.ru, некоторые поклонники раскритиковали клип Лорак на песню «Страдаем и любим». В комментариях к видео они возмущались отсутствием смысла в композиции и просили Лорак вернуться к прежнему образу.