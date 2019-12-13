https://static.news.ru/photo/f0cd8d2c-1d88-11ea-ac15-fa163e074e61_660.jpg Андрей Губин Фото: gubin_andrey/instagram.com

Российский музыкант Андрей Губин решил снова выступать на сцене.

Музыкальный продюсер Тарас Ващишин опубликовал в Instagram фотографии студийной работы с Губиным.

Ващишин рассказал в беседе со StarHit, что у Губина скопилось много стихов, которые могут превратиться в хиты. Также он намекнул на то, что поклонники, скорее всего, смогут увидеть концерты певца.

Должно быть всё: и песни, и тур, но пока это всё, что я могу рассказать, — сказал продюсер.

Как писал NEWS.ru, причиной ухода Андрея Губина со сцены стала болезнь неврологического характера, из-за которой возникают сильные спазмы мышц лица и глаз.