Российский музыкант Андрей Губин решил снова выступать на сцене.
Музыкальный продюсер Тарас Ващишин опубликовал в
Ващишин рассказал в беседе со StarHit, что у Губина скопилось много стихов, которые могут превратиться в хиты. Также он намекнул на то, что поклонники, скорее всего, смогут увидеть концерты певца.
Должно быть всё: и песни, и тур, но пока это всё, что я могу рассказать, — сказал продюсер.
Как писал NEWS.ru, причиной ухода Андрея Губина со сцены стала болезнь неврологического характера, из-за которой возникают сильные спазмы мышц лица и глаз.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен