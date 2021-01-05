Американский рэпер Dr. Dre попал в реанимацию

https://static.news.ru/photo/9d003f9c-4fe0-11eb-a151-fa163e074e61_660.jpg Dr. Dre Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США в тяжёлом состоянии был госпитализирован музыкант и продюсер Андре Ромелл Янг, известный также как рэп-исполнитель Dr. Dre. Отмечается, что у рэппера случилась аневризма головного мозга.

Инцидент произошёл 4 января, Dr. Dre был доставлен в реанимацию больницы Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что сейчас врачи оценивают состояние музыканта как стабильное.

Dr. Dre считается одной из важнейших фигур в культуре рэп-музыки, он является одним из основателей направления джи-фанк. Также в качестве продюсера он помогал выпускать пластинки таким музыкантам как Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac и др. Многие из выпущенных им альбомов становились платиновыми.

Dr. Dre является лауреатом семи премий «Грэмми», а также удостоен почетной награды Американского общества композиторов, авторов и издателей.

В марте NEWS.ru писал, что сольный альбом The Chronic американского музыканта Андре Янга, известного как рэпер Dr. Dre, будет внесён в Библиотеку Конгресса США. Пластинка бывшего участника калифорнийской группы N.W.A вышла в 1992 году. В Библиотеку американского Конгресса попадают произведения, считающиеся достойными сохранения из-за их культурного, исторического и эстетического значения.