https://static.news.ru/photo/eb28bff4-3b1a-11ea-aa80-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Олни (справа) Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский певец и поэт-песенник Дэвид Олни умер во время выступления на фестивале авторской песни во Флориде. Исполнитель сидел на стуле посреди сцены, когда у него остановилось сердце.

Олни умер в возрасте 71 года 18 января, сообщает Variety.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гитарист, один из создателей группы «Ляпис Трубецкой» и автор её нескольких песен Руслан Владыко, известный как Пан, умер утром 19 января в Минске на 48-м году жизни. В начале июня прошлого года его избили несколько человек, после чего рокер с пробитой головой впал в кому. Скончался он за день до начала суда над обвиняемыми.