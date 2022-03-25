Российский рок-музыкант, создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр стал ведущим нового музыкального проекта на ОТР «Песня остаётся с человеком». Проект появится в эфире 26 марта в 16:30, сообщили в пресс-службе ОТР. Известные и начинающие музыканты по-новому исполнят давно знакомые песни.

Этот проект назревал уже давно. Мы всегда с удовольствием и с любовью вспоминаем старые песни и хотим их слышать не только от первоначальных исполнителей, но и от молодых музыкантов. Современный музыкант вносит в исполнение свою нотку, дух времени, его личное отношение к песне. Мне кажется, это интересно, — рассказал Скляр.

Он выразил надежду, что проект понравится зрителям, и анонсировал постоянно действующий конкурс, в котором зрители могут сами исполнить любимую песню.

Автор идеи и продюсер программы Диана Берлин заявила, что молодые музыканты делают каверы на всем знакомые песни, потому что они несут в себе память поколений.

Ранее стало известно, что итальянская рок-группа Maneskin, победившая на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, не приедет в Россию из-за ситуации на Украине. В этом году Maneskin проведут мировое турне под названием Loud Kids Tour.