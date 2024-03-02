Альбом на СВО, творческий кризис, «Сказки»: где сейчас рэпер Хаски

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Рэп-музыкант Хаски (Дмитрий Кузнецов)

1 марта российский рэп-музыкант Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил сингл «Сказки». О чем его новая запись, связана ли она с СВО, какой сайд-проект появился у музыканта и почему так долго идет работа над новым альбомом?

Что за новый сингл «Сказки»

Как пишет BURO, в создании клипа к песне «Сказки» принимали участие призер Каннского кинофестиваля Константин Еронин и художники Владимир Репин и Покрас Лампас. Музыку для трека написал bollywoodFM.

«Скоро по-тихой начну выпускать новую музыку. Судя по всему, в 2024 году я выпущу больше музыки, чем когда-либо», — объявил Хаски в соцсетях.

Музыкант рассказал, что готовит новый альбом, который будет не похож на «Хошхоног» (2020) и «Любимые песни (воображаемых) людей» (2017). О сроках релиза пластинки он ничего не сообщил.

Клип «Сказки» выполнен в черно-белых тонах. Музыкант на видео изображается на поле битвы средневековых воинов наряду со сказочными персонажами.

«В песне через отсылки к русско-народным сказкам артист метафорично сравнивает с ними российскую действительность, приравнивания к персонажам в том числе и себя. Хаски всегда была близка тема народного творчества, а собственные песни он называл „больными сказками“», — описывает ее сайт Genius.

Как Хаски поехал записывать альбом в зону СВО

Ранее, в ноябре 2022 года, Хаски объявил, что поедет записывать свой новый полноформатный альбом в зону СВО. Музыкант с 2014 года последовательно поддерживал Донбасс и специальную военную операцию, участвовал в поставках гуманитарной помощи.

Информацию о прибытии Хаски в Донбасс подтвердил военный корреспондент Семен Пегов (WarGonzo). В каком качестве рэпер находился в зоне боевых действий, не сообщалось, однако там он продолжал работу над композициями.

«Один из недавно опубликованных треков — „Бог войны“ — также сочинялся на фронте и в прифронтовых пейзажах и обстоятельствах. Каких именно, Хаски, наверное, расскажет когда-нибудь сам, если посчитает нужным», — заявил WarGonzo.

Зачем Хаски приезжал в Донецк

В апреле 2022 года рэпер вновь приехал в Донбасс. Как рассказал WarGonzo, Хаски снял документальный фильм о музыкантах Луганской филармонии. При начале полномасштабных боевых действий музыканты филармонии были мобилизованы и принимали участие в тяжелых боях за Мариуполь.

Документальный фильм, который Кузнецов назвал «ЧВК Филармония. Музыканты на войне», был опубликован в канале Семена Пегова.

До этого Хаски выступал в Донецке в 2017 году на мероприятии «Лава-фест».

Летом 2022 года у Хаски появился сайд-проект под названием DJ Hvost. Он представил два трека с названиями «Эскимо» и «Горячая линия».

«Я писал альбом, но перегрелся и перегорел (именно в таком порядке). Решил взять паузу. Само собой получилось несколько лефтфилд-треков. <...> Распад моей личности продолжается. Недавно от нее отпочковался DJ Hvost. Он пишет музыку, пока я сплю, используя лоуфайные приемы и позабытые технологии. Темная история», — объявил Дмитрий Кузнецов.

Какие синглы вышли у Хаски с начала СВО

Первым в 2022 году синглом Хаски стала «Песня для К», посвященная дочери музыканта. Как пишет The Flow, композиция, посвященная девочке, должна войти в новый альбом, который ждали еще в том году. В песне он просит у дочери помнить о нем «в аквапарке на Луне, в атомной пустыне или в цифровой тюрьме».

Дальше вышел трек «Бог войны», где лирический герой просит: «Бог войны, дай мне ночь взаймы». После появился сингл «Ноктюрн» (записанный совместно с исполнителями Сюзанной и «масло черного тмина»). В 2023 году вышел трек «О любви»; кроме того, Хаски успел принять участие в совместных записях с White Punk (Даниил Бумагин) и своим бывшим менеджером Русланом Хартаевым («Маленький Буддист»).

Кроме того, в 2022 году Хаски снялся в роли идиота в российском криминальном триллере «Казнь» клипмейкера Лидо Катвании. В фильме играли также Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Аглая Тарасова («Лед»), Евгений Ткачук.

Фото: Социальные сети Рэп-музыкант Хаски (Дмитрий Кузнецов)

В начале 2023 года отменили концерт Хаски в Ташкенте, который был запланирован на 24 января. По утверждению узбекского издания UPL, организаторы заявили, что концерт был отменен «по политическим причинам».

Во время Евразийского тура Хаски в соцсетях распространились призывы не допускать выступлений музыканта из-за того, что он поддерживает СВО. Он смог провести концерты только в Алма-Ате, Астане и Бишкеке.

Весной 2023 года Хаски презентовал клип на трек «О любви», который был снят в Монголии.

В клипе уроженец Улан-Удэ появляется на фоне монгольской юрты, показаны моменты местной жизни. Музыку Кузнецов писал самостоятельно как DJ Hvost.

Кроме того, поклонники из-за отсутствия нового альбома начали подозревать, что музыкант впал в творческий кризис. Хаски в соцсетях попросил поклонников простить, что он выпускает мало музыки.

«Все еще пишу ёмкую большую работу, стараясь сделать её при этом не слишком занудной. Несложно догадаться, где пишу и на какую тему. Сейчас с bollywoodFM вернулись из Донецка, где в т. ч. пытались регистрировать реальность посредством музыки — это, видимо, уже на другой релиз. Темы сверхострые, а требования к себе большие — поэтому скорости маленькие», — писал он в соцсетях 21 июня 2023 года.

Где будет выступать Хаски

Хаски выступает с концертами в Санкт-Петербурге и Москве, иногда выезжая в другие города России. Так, в Москве в клубе Mutabor Кузнецов выступил всего за несколько дней до получившей скандальную известность «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

В разделе «Мероприятия» в официальной группе музыканта во «ВКонтакте» анонсированы концерты вместе с исполнителем «масло черного тмина» в Москве и Новосибирске в апреле, а после на День Победы в мае — на хип-хоп-фестивале «Лексикон».

В июне 2024 года исполнитель впервые выступит на фестивале «Дикая мята» в Тульской области. Кроме Хаски там ожидаются Sati Ethnica, Найк Борзов, Антоха MC и Zoloto.

В июле Хаски станет участником фестиваля Stereoleto 2024 в Москве. Среди исполнителей заявлены Дора, «Моя Мишель», «Порез на собаке» и другие.

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