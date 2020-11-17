Агутин стал финалистом международного конкурса в США

https://static.news.ru/photo/7a0028c8-28b6-11eb-8eca-fa163e074e61_660.jpg Леонид Агутин Фото: agutinleonid/instagram.com

В числе финалистов 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition оказался российский музыкант Леонид Агутин.

Как сообщил исполнитель, его песня под названием Just a Rainy Day претендует на победу в двух номинациях.

Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. <...> Мы с Алексом как авторы <...> окрестили этот фестиваль американской «Песней года», — написал Агутин в Instagram.

Он отметил, что 20 ноября станет ясно, прошёл ли он с соавторами в финал. По словам Леонида, Гран-при получат три артиста из любой номинации.

Агутина, автора текстов Сино и гитариста-виртуоза Ди Меолу связывает давняя дружба, в 2005 году они выпустили альбом Cosmopolitan Life. Их новая пластинка — La Vida Cosmopolita — вошла в лонг-лист премии «Грэмми» в пяти номинациях.

Как писал NEWS.ru, музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что это событие во многом уникально. Он напомнил, что российские артисты уже номинировались на «Грэмми» и даже выигрывали премию, однако это были академические музыканты.