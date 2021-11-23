Адвокат и директор Моргенштерна прокомментировали новость о его бегстве

Представители Алишера Моргенштерна — адвокат Сергей Жорин и концертный директор Владимир Шавгулидзе — прокомментировали в беседе с NEWS.ru появившиеся в СМИ и Telegram-каналах новости о якобы бегстве рэпера из России. По неподтверждённым данным, музыканта в сопровождении жены Дилары Зинатуллиной и охраны видели в Смоленске садящимся в поезд, который направляется в Белоруссию. По одной из версий, на предполагаемое решение Моргенштерна покинуть территорию России могло повлиять вчерашнее заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях.

Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения об отъезде Моргенштерна из России.

По поводу Минска мне ничего не известно, — рассказал Сергей Жорин.

Концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе также затруднился ответить на вопрос о местонахождении рэпера.

Я не знаю, [где сейчас находится Моргенштерн], мы с утра с ним ещё не созванивались. Наверное, в России, — предположил представитель музыканта.

Ранее Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru оценил новые обвинения в адрес музыканта, прозвучавшие из уст главы СК РФ Александра Бастрыкина. Адвокат признался, что высказывание Бастрыкина о том, что рэпер якобы торгует в социальных сетях наркотиками, вызвало у него недоумение. Он назвал важным не реакцию рэпера на слова главы СК, а то, «как на это отреагируют подчинённые Александра Ивановича».