Адель сообщила о переносе концертов из-за COVID-19

Британская певица Адель заявила о переносе концертов в американском Лас-Вегасе. Причиной изменений стал коронавирус. Половина членов кманды певицы заразились COVID-19 и шоу невозможно организовать в срок. Грустную новость Адель сообщила поклонникам в своём Instagram.

Мы сделали все возможное, чтобы уложиться в сроки и чтобы шоу было на хорошем для вас уровне. Но задержки с доставкой техники для шоу и коронавирус все разрушили. Половина моей команды заразилась коронавирусом. Сейчас завершить подготовку к шоу невозможно, — сообщила певица.

Она принесла извинения своим поклонниам, особенно тем, кто специально приехал в США ради её выступления. Адель добавила, что концерты состоятся позже и именно в том виде, в каком было задумано.

Концерты приурочены к выходу первого после шестилетней паузы альбома певицы «30». Он стал лидером британских чартов, оказавшись самым прослушиваемым альбомом. Его релиз состоялся 19 ноября, за неделю 12 теков прослушали в общей сложности 55,7 млн раз.

Адель является обладателем 15 премий «Грэмми». Она стала первым музыкантом, кто сумел взять приз в номинациях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» дважды. Также она является обладателем премии «Оскар» за песню Skyfall из одноимённого фильма о Джеймсе Бонде и обладателем премии «Золотой глобус».

Ранее стало известно, что концерты лидера Rammstein Тилля Линдеманна в Новосибирске и Москве, запланированные на конец января, перенесли из-за пандемии коронавируса. Это решение принято из-за того, что проведение музыкальных мероприятий на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации небезопасно для посетителей. Новые даты выступлений пока не называются.