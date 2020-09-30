AC/DC показали состав воссоединившегося коллектива

https://static.news.ru/photo/d435620e-0322-11eb-944c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийская группа AC/DC показала состав участников, которая вошла в воссоединившийся коллектив. Музыканты не выступали вместе с 2016 года.

Группа вернётся на сцену с соло-гитаристом Ангусом Янгом, ритм-гитаристом Стиви Янгом, барабанщиком Филом Раддом, басистом Клиффом Уильямсом и вокалистом Брайаном Джонсоном, которому в 2016 году пришлось покинуть AC/DC из-за потери слуха.

Ранее в бразильском онлайн-сообществе поклонников группы появилась информация о том, что на официальном сайте AC/DC появились новые фотографии воссоединившихся музыкантов. Снимки были быстро удалены, однако посетители страницы успели их скопировать.

28 сентября в Twitter появилась публикация с видео, на котором показана постепенно загорающаяся неоновая молния из логотипа AC/DC. Ролик сопровождается звуком гитарного провода, который подключают к усилителю, писал NEWS.ru.