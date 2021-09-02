16+

Рубрики

Медиа

Архив

Музыка

ABBA обнародовала две песни из нового альбома

22:36, 02 сентября 2021
ABBA обнародовала две песни из нового альбома Фото: Global Look Press/ imago stock&people /imago stock&people
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Шведская группа ABBA сообщила о том, что 5 ноября выпустит новый альбом под названием Voyage. Это будет первая пластинка группы после почти 40-летнего перерыва. Первые две песни из нового альбома доступны уже сейчас. Об этом сообщается на сайте музыкального коллектива.

Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом Voyage с десятью новыми песнями выйдет 5 ноября, — говорится в заявлении группы.

Также сообщается, что группа даст концерт в честь выхода нового альбома. Он состоится на новой арене в Олимпийском парке в Лондоне.

https://youtu.be/pAzEY1MfXrQ

По информации издания The Sun, концерт планировалось провести ещё в 2019 году, однако планам помешала разразившаяся пандемия коронавируса.

Группа ABBA была создана в 1972 году. Она является одним из самых успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Несмотря на отсутствие выступлений и новых песен с начала 1980-х, группа никогда не объявляла о распаде.

https://youtu.be/hWGWFa3jznI

Ранее стало известно, что группа ABBA создала официальный аккаунт в TikTok.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео