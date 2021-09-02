ABBA обнародовала две песни из нового альбома

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Шведская музыкальная группа ABBA создала свой аккаунт в TikTok. Это произошло через несколько месяцев после того, как пользователи приложения организовали движение #DancingQueenChallenge. Об этом сообщает Billboard.

Первой публикацией в аккаунте стал короткий ролик, где пианист исполняет фортепианную версию композиции Dancing Queen. За несколько часов видео набрало более 600 тысяч просмотров. Позже владельцы аккаунта разместили новый клип,...