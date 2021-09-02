ABBA обнародовала две песни из нового альбома

Фото: Global Look Press/ imago stock&people /imago stock&people
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Шведская группа ABBA сообщила о том, что 5 ноября выпустит новый альбом под названием Voyage. Это будет первая пластинка группы после почти 40-летнего перерыва. Первые две песни из нового альбома доступны уже сейчас. Об этом сообщается на сайте музыкального коллектива.
Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом Voyage с десятью новыми песнями выйдет 5 ноября, — говорится в заявлении группы.
Также сообщается, что группа даст концерт в честь выхода нового альбома. Он состоится на новой арене в Олимпийском парке в Лондоне.
https://youtu.be/pAzEY1MfXrQ
По информации издания The Sun, концерт планировалось провести ещё в 2019 году, однако планам помешала разразившаяся пандемия коронавируса.
Группа ABBA была создана в 1972 году. Она является одним из самых успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Несмотря на отсутствие выступлений и новых песен с начала 1980-х, группа никогда не объявляла о распаде.
https://youtu.be/hWGWFa3jznI
Ранее стало известно, что группа ABBA создала официальный аккаунт в TikTok.