Американский музыкант Раким Майерс, известный как рэпер A$AP Rocky, дал концерт в Швеции впервые с тех пор, как его задержали в Стокгольме за драку в июле.
A$AP Rocky выступил в Стокгольме, находясь на сцене в клетке с танцовщицами,
Я собрал сегодня здесь всех не для того, чтобы поговорить о властях и политике Швеции и США. Я собрал вас ради любви и единства, — заявил артист во время шоу.
Ранее A$AP Rocky хотел выступить в тюрьме, где его содержали летом, однако ему не удалось получить разрешения от руководителей учреждения.
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