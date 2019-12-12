https://static.news.ru/photo/6e81bcf0-1cb4-11ea-9f25-fa163e074e61_660.jpg A$AP Rocky Фото: Jessica Gow/Tt/Global Look Press

Американский музыкант Раким Майерс, известный как рэпер A$AP Rocky, дал концерт в Швеции впервые с тех пор, как его задержали в Стокгольме за драку в июле.

A$AP Rocky выступил в Стокгольме, находясь на сцене в клетке с танцовщицами, сообщает Reuters.

Я собрал сегодня здесь всех не для того, чтобы поговорить о властях и политике Швеции и США. Я собрал вас ради любви и единства, — заявил артист во время шоу.

Ранее A$AP Rocky хотел выступить в тюрьме, где его содержали летом, однако ему не удалось получить разрешения от руководителей учреждения.