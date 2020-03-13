Американский музыкант Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, дал совет, как лучше всего лечить коронавирус. По его мнению, для этого нужно без остановки заниматься сексом.
50 Cent
Музыкант также выложил изображение, на котором показано, в каких позах мужчины могут заниматься сексом, чтобы при этом не подцепить грипп.
Я просто хочу, чтобы вы были в безопасности, хорошо? До дальнейших новостей, — написал артист.
Как писал NEWS.ru, рэпер 50 Cent, пообещал, что завершит альбом погибшего при ограблении дома Башара Джексона (Pop Smoke).
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