Ученица шестого класса новосибирской гимназии Софья Туманова с четвёртой попытки попала на шоу «Голос. Дети». По словам мамы девочки, ребёнок трижды участвовал в кастинге на слепые прослушивания. Тогда ей было 7, 8 и 10 лет.
Как
Я получила сообщение, когда была на работе, а Соня — дома. Дочка сначала спросила: «Мама, это точно я?» — а потом расплакалась, — рассказала мама девочки.
Повернётся кто-то из жюри к Соне на слепых прослушиваниях или нет, станет известно 13 марта в эфире программы «Голос. Дети».
Ранее певица Алсу впервые откровенно прокомментировала скандал, который произошёл на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда артистку обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, которая победила на шоу с большим отрывом, писал NEWS.ru.
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