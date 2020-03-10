https://static.news.ru/photo/6a586492-62d9-11ea-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Софья Туманова Фото: kids' music/youtube.com

Ученица шестого класса новосибирской гимназии Софья Туманова с четвёртой попытки попала на шоу «Голос. Дети». По словам мамы девочки, ребёнок трижды участвовал в кастинге на слепые прослушивания. Тогда ей было 7, 8 и 10 лет.

Как пишет «КП-Новосибирск», Софья постоянно смотрела «Голос» и мечтала попасть на шоу. В четвёртый раз она отправилась на кастинг, не теша себя надеждами. В семье решили, что это последняя попытка: если не получится, то больше и пытаться не будут. Раньше списки детей, прошедших на слепые прослушивания, вывешивали сразу, однако в этот раз письма тем, кто прошёл дальше, отправляли на электронную почту.

Я получила сообщение, когда была на работе, а Соня — дома. Дочка сначала спросила: «Мама, это точно я?» — а потом расплакалась, — рассказала мама девочки.

Повернётся кто-то из жюри к Соне на слепых прослушиваниях или нет, станет известно 13 марта в эфире программы «Голос. Дети».

Ранее певица Алсу впервые откровенно прокомментировала скандал, который произошёл на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда артистку обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, которая победила на шоу с большим отрывом, писал NEWS.ru.