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100 лет великой музыки: Московская филармония отмечает юбилей
Музыка

100 лет великой музыки: Московская филармония отмечает юбилей

22:06, 29 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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29 января Московская государственная академическая филармония отмечает 100 лет основания. В честь одной из крупнейших концертных организаций в мире знаковые залы России проведут музыкальные события.

Стены филармонии — вотчина таких выдающихся музыкантов, как Дмитрий Шостакович, Мстислав Ростропович, Святослав Рихтер и Виктор Мержанов. Там проходили всесоюзные конкурсы исполнителей, которые открывали публике новые имена. Также филармония выступала одним из организаторов Международного конкурса имени Петра Чайковского. Как проходил праздник в самой филармонии — смотрите в галерее NEWS.ru.

Максим Венгеров, дирижёр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Башмет

Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мацуев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильдар Абдразаков, российский оперный певец

Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев, дирижёр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Скороходов, тенор

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Швыдкой (в центре) на гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижёр Валерий Гергиев во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижёр Валерий Гергиев во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижёр Валерий Гергиев во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижёр Валерий Гергиев во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер и испанский виолончелист Пабло Феррандес во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер и испанский виолончелист Пабло Феррандес во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Испанский виолончелист Пабло Феррандес во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижёр Юрий Симонов во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижёр Юрий Симонов во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижёр Юрий Симонов во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижёр Юрий Симонов во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижёр Юрий Симонов во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии

Сергей Булкин/NEWS.ru

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