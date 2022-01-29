100 лет великой музыки: Московская филармония отмечает юбилей

28 января на ГУМ-катке в Москве прошло яркое шоу «Музыка на льду» в исполнении духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. Мероприятие было организовано в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.

Артисты исполнили музыкальные произведения, дефилируя на коньках. Музыканты были одеты в национальные и карнавальные костюмы. Это единственный коллектив в мире, который выступает на коньках. Самые яркие кадры ледового представления —...