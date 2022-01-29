100 лет великой музыки: Московская филармония отмечает юбилей

29 января Московская государственная академическая филармония отмечает 100 лет основания. В честь одной из крупнейших концертных организаций в мире знаковые залы России проведут музыкальные события.
Стены филармонии — вотчина таких выдающихся музыкантов, как Дмитрий Шостакович, Мстислав Ростропович, Святослав Рихтер и Виктор Мержанов. Там проходили всесоюзные конкурсы исполнителей, которые открывали публике новые имена. Также филармония выступала одним из организаторов Международного конкурса имени Петра Чайковского. Как проходил праздник в самой филармонии — смотрите в галерее NEWS.ru.
Максим Венгеров, дирижёр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Юрий Башмет
Сергей Булкин/NEWS.ru
Денис Мацуев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ильдар Абдразаков, российский оперный певец
Сергей Булкин/NEWS.ru
Валерий Гергиев, дирижёр
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Скороходов, тенор
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Швыдкой (в центре) на гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дирижёр Валерий Гергиев во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дирижёр Валерий Гергиев во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дирижёр Валерий Гергиев во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дирижёр Валерий Гергиев во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер и испанский виолончелист Пабло Феррандес во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер и испанский виолончелист Пабло Феррандес во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Испанский виолончелист Пабло Феррандес во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дирижёр Юрий Симонов во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дирижёр Юрий Симонов во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дирижёр Юрий Симонов во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дирижёр Юрий Симонов во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дирижёр Юрий Симонов во время выступления на юбилейном гала-концерте, посвящённом 100-летию со дня открытия Московской филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru
Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня открытия Московской филармонии
Сергей Булкин/NEWS.ru