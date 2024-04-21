Звезды собрались на премии «Шансон года — 2024»: фото с места событий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Любовь Успенская и Александр Панайотов

Премия «Шансон года — 2024» состоялась в Подмосковье 20 апреля. Ведущими концерта выступили рок-музыкант Александр Маршал и актриса Александра Ребенок. NEWS.ru собрал фото пришедших на мероприятие звезд.

Так, на ежегодной премии выступили Стас Михайлов, Любовь Успенская, чье участие стояло под вопросом из-за состояния здоровья артистки, и другие знаменитости. Одним из первых на сцену вышел российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили с композицией «Каждому свое».

Кроме того, своим присутствием порадовала и певица Слава. Она исполнила песню «На грани нервного срыва». Артистка пришла в строгом костюме и рубашке.

На премию пришел и Григорий Лепс, который охотно пообщался с журналистами и впервые прокомментировал инцидент с девушкой на концерте. Артист рассказал, что его вывели из себя и он не воспринимает себя как джентльмена. Также на «Шансон года» пришли Александр Розенбаум, Настасья Самбурская, Михаил Шуфутинский, Mia Boyka, Александр Панайотов, Ирина и Александр Круг.

Фото с премии «Шансон года — 2024» — в галерее NEWS.ru.