Звезда сериала «Каменская» Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актер Павел Баршак, получивший известность за роль в сериале «Каменская», а также в фильмах «Прогулка» и «Питер FM», попал в больницу с переломом ребер и пробитой грудной клеткой. Сейчас мужчина находится в хирургическом отделении одной из московских больниц, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, 42-летний актер ночевал у своей подруги Анастасии в доме на Нагорной улице. Рано утром в квартиру залез через балкон 25-летний знакомый девушки. Между мужчинами завязалась драка, после которой незваный гость покинул квартиру тем же путем, каким и проник внутрь. Во время потасовки Баршак получил серьезные травмы, с которыми через несколько часов обратился к врачам.

Ранее американского актера Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт. Звезда Голливуда приехал на XV Ташкентский международный кинофестиваль, который проходил с 29 сентября по 3 октября. Во время мероприятия Спейси почувствовал себя нехорошо. На несколько секунд у него полностью онемела левая рука. Опасаясь сердечного приступа, мужчина обратился в больницу, где его обследовали и сделали МРТ-сканирование. В результате опасения врачей не подтвердились.