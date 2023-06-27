«Звезда» опровергла данные о мужчине с гранатой в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о мужчине с гранатой в Москве на улице Декабристов не соответствует действительности, рассказал источник телеканала «Звезда». Оружия или взрывного устройства на месте не обнаружили. Ранее сообщалось, что он взял в заложники жену и угрожал взорвать гранату в своей квартире.

Информация о мужчине с гранатой, который взял в заложники жену в Москве, не соответствует действительности, — передает канал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 43-летний мужчина позвонил в экстренные службы и угрожал взорвать себя и жену в квартире на улице Декабристов в Москве. По данным канала, ранее он неоднократно звонил в органы с угрозами. Как пишет MK.RU, этим мужчиной оказался Сергей Умяров. Так он представился в разговоре с полицией.

В середине июня в столичном районе Южное Бутово местный житель порезал жену и дочь, после чего забаррикадировался в своей квартире. Затем он выпал из окна на шестом этаже, но остался жив. До момента падения он заявлял, что является сиротой.