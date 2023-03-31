Убийца девушки в Москве сознался в пагубном пристрастии SHOT: парень, зарезавший в квартире свою девушку, больше трех месяцев употреблял амфетамин

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Вадим Мачулин

26-летний Вадим Мачулин, убивший свою девушку в московской квартире 29 марта, более 100 дней употреблял синтетический наркотик — амфетамин, сообщает Telegram-канал SHOT. Суд отправил его в СИЗО на два месяца — до 29 мая 2023 года. В ходе заседания суда, он признался, что любил свою девушку, а преступление совершил под воздействием запрещенных веществ.

По информации издания, Мачулин жил с убитой возлюбленной в квартире ее друга с июня прошлого года. Он неофициально подрабатывал официантом в ресторане «Магадан», имеет высшее образование, судимостей за плечами нет. Арестованный пояснил, что алкоголь он не употреблял, однако употреблял амфетамин последние четыре месяца.

Погибшую обнаружили собственники квартиры на Бескудниковском бульваре, которую она снимала вместе с возлюбленным. Полгода назад пара переехала из Волгограда в Москву. Девушка подрабатывала репетитором по иностранным языкам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили труп полураздетого мужчины с травмами на лице. Причины его смерти устанавливаются. По одной из версий, мужчина мог замерзнуть насмерть, находясь в нетрезвом состоянии. По другой – его избили в местной рюмочной, после чего выволокли на улицу и оставили в снегу. По данным СМИ, у умершего остались жена и двое детей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.