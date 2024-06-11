Зубы и зажигалка помогли пациенту убежать из московского рехаба Пациент перегрыз бинты и устроил поджог, чтобы сбежать из рехаба в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент наркологического центра «Уника+» на улице Приорова в Москве перегрыз бинты, устроил пожар и сбежал из клиники, сообщил Telegram-канал Mash. Бинтами санитары привязали 19-летнего молодого человека к кровати.

Пациент рано утром перегрыз бинты на руке, дотянулся до зажигалки и смог поджечь бинты на второй. Освободившись, молодой человек безуспешно пытался разбить окно. После чего поджег подушку.

В здании сработала пожарная сигнализация. Пока работники эвакуировали пациентов, молодой человек сбежал. Он перепрыгнул через забор и отправился в сторону дома, но наткнулся на наряд полиции. После поджога молодого человека доставили в психиатрическое отделение больницы.

Ранее в подмосковном Щелково произошло нападение на полицейских. Силовики караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, до этого был найден тайник с запрещенным веществом весом около двух килограммов. Оперативник и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда появился дилер, полицейские решили произвести задержание, но попали под огонь. Один из них скончался от полученных ранений.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.