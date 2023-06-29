«Зона осадков разваливается»: синоптик рассказал о смене погоды 29 июня Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве дожди будут небольшими

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Зона осадков, идущая на Москву, постепенно «разваливается», сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, 29 июня осадки будут небольшими, однако возможны грозы, а температура составит 18–19 градусов тепла.

По последним данным радара, зона осадков постепенно «разваливается» и подходит к Москве порядком ослабевшей. Так что вероятно, что 29 июня осадки будут небольшие, а после перерыва дождь ожидается только в ночь на пятницу. Также ожидается большая облачность, температура максимально составит 18–19 градусов тепла, давление ниже нормы на 10 мм р/с. Ветер, из-за того, что основные осадки переносятся на вечер, будет несильным. Локально в четверг возможны грозы, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июле средняя температура воздуха в Центральной России будет выше типичных для этого месяца показателей. Он предположил, что середина лета окажется солнечной.

Синоптик допустил, что обилие солнечного света будет сочетаться с нехваткой влаги. В июле в Центральной России едва ли выпадет половина дождей от нормы, предупредил Тишковец. По его словам, столь засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет.