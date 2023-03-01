«Знойкий ветер и снег»: синоптик о столичной погоде 1 марта Синоптик Шувалов предупредил москвичей о промозглом ветре 1 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 1 марта, в Москве ожидается пронизывающий, сырой ветер, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом температура составит три — пять градусов ниже нуля.

Среда в столице выдастся достаточно холодной. Так столбик термометра встанет на отметке в три — пять градусов ниже нуля. При этом в Москве весь день будет идти снег, который будет сопровождаться знойким ветром, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, а март в столице теплым не будет. По его словам, весна в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.