Иностранец набросился на девушку в Москве и попытался изнасиловать СКР: на улице Дыбенко мигрант ночью напал на девушку и попытался изнасиловать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве злоумышленник в темное время суток напал на незнакомую женщину, схватил ее и затащил за забор с целью изнасиловать, сообщает ГСУ Следственного комитета по Москве. Как утверждают следователи, нападавшему не удалось совершить задуманное, поскольку девушка смогла дать отпор.

Нападение произошло на улице Дыбенко. Подозреваемого мужчину впоследствии задержали, следствие ходатайствует об его аресте. Им оказался гражданин Киргизской Республики, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее в Белгородской области уроженец Таджикистана изнасиловал алабая своих работодателей. Семейство, пустившее в свой дом работника, отмечало, что мужчина раньше вел себя прилично и даже делал намаз. Подобного от него не ожидали.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о принуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера в отношении жителя Приморского края. Оказалось, что речь об участнике КВН Сергее Андрейчуке. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.