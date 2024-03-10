Злостный «заяц» из Москвы добегался до ареста Безбилетника из Москвы арестовали на семь суток за неуплату штрафов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвич получил почти 30 постановлений за безбилетный проезд, игнорировал их и был приговорен к семи суткам ареста, сообщает департамент транспорта столицы. 28-летнего жителя города отправили за решетку, так как в случае неуплаты штрафов вовремя такая мера предусмотрена законом наряду с обязательными работами.

Семь суток административного ареста назначил суд злостному безбилетнику. Контролеры вынесли 28-летнему жителю столицы почти 30 постановлений за безбилетный проезд. Однако штрафы мужчина не оплачивал. В итоге суд приговорил его к административному аресту, — следует из сообщения дептранса.

Ранее пассажир метро в Санкт-Петербурге напал на контролера с электрошокером. Сотрудник метрополитена увидел, как мужчина проскочил через турникет, и пытался остановить безбилетника, но мужчина применил орудие и скрылся. 52-летний пострадавший рассказал, что инцидент произошел утром на станции «Улица Дыбенко».

В Перми же при выявлении на транспорте безбилетных пассажиров за 2023 год нашли восьмерых фигурантов федерального розыска. Личности «зайцев» устанавливали в том случае, если они не желали называть свои данные для заполнения акта о нарушении.