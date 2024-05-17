Журналистке Маршенкуловой грозит заочный арест Следствие потребовало заочно арестовать журналистку Маршенкулову

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Залина Маршенкулова

Журналистку и активистку феминистического движения Залину Маршенкулову могут заочно арестовать по делу об оправдании терроризма, пишет ТАСС. По данным агентства, соответствующий запрос направлен следствием в Перовский суд Москвы.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении З. Х. Маршенкуловой меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, — указано в заявлении.

Сообщается, что активистка объявлена в розыск в России, сейчас она проживает в Германии. Расследование в отношении журналистки ведется из-за публикации в ее Telegram-канале, где она высказалась о теракте в Санкт-Петербурге, жертвой которой стал военный корреспондент Владлен Татарский. Следователи утверждают, что Маршенкулова оправдывала действия организаторов и исполнителей теракта.

Ранее адвокат Сергей Жорин указал на низкие шансы экстрадиции в Россию Залины Маршенкуловой, поскольку после начала спецоперации Москве стало поступать много отказов. По его словам, если человека вносят в базу розыска Интерпола, то решение о передаче подозреваемого принимает суд. Вместе с тем он подчеркнул, что активистка сможет обжаловать решение об объявлении ее в международный розыск.