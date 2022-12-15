Журналистке Баязитовой продлили срок пребывания в СИЗО Мосгорсуд продлил срок пребывания журналистки Баязитовой в СИЗО до 6 января

Фото: пресс-службы суда/АГН «Москва»

Александра Баязитова

Московский городской суд отклонил жалобу журналистки Александры Баязитовой на продление ее ареста, сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции». При этом срок ее содержания под стражей был сокращен на один день, до 6 января. Баязитова обвиняется в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Московский городской суд 15 декабря изменил постановление Кузьминского районного суда города Москвы от 3 ноября о продлении срока содержания под стражей администратору Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой, указав, что срок содержания под стражей продлен до 6 января (а не до 7 января. — NEWS.ru). В остальном постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказал судья.

Telegram-канал Baza сообщил, что Баязитова на заседании суда призналась, что следователи оказывают на нее психологическое давление и не дают позвонить родным и близким, включая родную мать. Кроме того, она считает, что дело о вымогательстве было сфабриковано. Журналистка утверждает, что Ушаков пытался совершить подкуп, а после отказа написал жалобы сразу на трех женщин.

Я считаю свое дело сфабрикованным. Ушаков пишет в заявлении, что вымогавших лиц много, хотя все знают, что он разговаривал только с Чуриловой (другая обвиняемая по делу о вымогательстве. — NEWS.ru). Он пришел и пытался совершить коммерческий подкуп, я написала следователю, что это преступление. Ушаков — мужчина, и какая у него может быть честь и достоинство, если он посадил трех женщин в тюрьму, — приводит канал слова Баязитовой.

Постановление о продлении Баязитовой срока пребывания под стражей в начале ноября вынес Кузьминский суд Москвы. Журналистка, а также медиатехнолог Ольга Архарова, проходящая по тому же делу, должны были оставаться в СИЗО до 7 января 2023 года. Защита обвиняемых намеревалась обжаловать постановление.

Третья фигурантка дела — пиар-менеджер Инна Чурилова — находится под домашним арестом. При избрании ей меры пресечения было учтено то, что она заключила сделку со следствием, а также наличие маленького ребенка.

Баязитова была задержана 8 августа и спустя два дня помещена под арест по ходатайству следствия. Согласно материалам уголовного дела, вместе с Архаровой и Чуриловой она требовала у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова деньги, обещая взамен не разглашать негативную информацию о нем. Всем троим грозит до 15 лет колонии.