Журналистам «Росдержавы» назначили 10,5 и 9,5 года колонии строгого режима

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люберецкий городской суд приговорил журналистов «Росдержавы» Александра Дорогова и Яна Кателевского к 10,5 и 9,5 годам колонии строгого режима соответственно, сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на корреспондента из зала суда. Их признали виновными в вымогательстве.

Дорогову вменили части 2 и 3 статьи 163 УК, а Кателевскому — только часть 3 статьи 163 УК РФ. Их признали виновными в том, что они просили у инспектора ДПС Павла Горохова более миллиона рублей за отказ от публикации дискредитирующих его материалов. Третьему фигуранту уголовного дела Дмитрию Филимонову, который сотрудничал со следствием, назначили 7 лет условно.

Дорогов и Кателевский стали фигурантами нескольких уголовных дел в сентябре 2020 года. Журналисты отрицают вину и уверены, что дела сфабрикованы и являются местью за многочисленные материалы о связях властей с криминалом. Обвинение запрашивало для них 12 лет и 10 лет колонии строгого режима соответственно.

Ранее сообщалось, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима. Ее признали виновной в распространении фейков о ВС РФ за то, что она заменила в супермаркете на Васильевском острове ценники на стикеры с информацией, осуждающей действия российских военных в зоне СВО, и признанной недостоверной.