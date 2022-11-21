Журналиста Романовского оставили в СИЗО по делу о вымогательстве у Чемезова

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ариан Романовский (Кузьмин)

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, арестованного по делу о вымогательстве 11 млн рублей у руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, передает ТАСС. Под стражу он был заключен 26 октября Тверским судом столицы.

Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения, — цитирует агентство решение Могорсуда.

Защита Романовского настаивала на смягчении ему меры пресечения, утверждая, что вымогательства не было, имела место лишь провокация. Кроме того, она представила положительные характеристики Романовского с предыдущих мест работы, включая ЦУМ. Сам журналист заявил, что не собирается скрываться от следствия. Он также добавил, что никакого вымогательства не совершал, а о Чемезове написал всего одно предложение.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил под арестом еще одного фигуранта дела – коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова. По версии следствия, Суханов требовал от Чемезова 11 млн рублей за удаление в из Telegram-канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. Предполагается, что канал принадлежит Собчак, но она это отрицает.

Некоторое время назад телеведущая написала пост в Telegram с извинениями в адрес Чемезова. По словам журналистки, ее коллеги, которые в настоящее время проходят по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о содеянном.