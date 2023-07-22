Журналиста «Известий» побила охрана московского караоке Baza: в Москве журналиста «Известий» Кирилла Полякова побила охрана караоке-клуба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что журналиста газеты «Известия» Кирилла Полякова побила охрана караоке в Москве. По информации канала, его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Канал отмечает, что причиной конфликта стал потерянный номерок от гардероба. Сообщается, что журналист отдыхал вместе с женой в караоке-клубе «Москва 24» и на выходе сказал, что потерял номерок, после чего с него потребовали выплатить штраф. Канал добавляет со ссылкой на очевидцев, что Поляков начал спорить, охранник не выдержал и ударил его по голове.

Ранее полиция Волгограда задержала трех мужчин по подозрению в избиении 19-летней девушки. Нападение произошло вечером 19 июля в сквере на пересечении улицы Чебышева и Районной. Подозреваемые, вооружившись пневматическим пистолетом и битой, повалили девушку на землю и избили ее. Они отобрали ее телефон и деньги, а затем скрылись. Потерпевшая была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и пулевыми ранениями. Всего преступники сделали 10 выстрелов.

В тот же день все подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое 16-летних студентов местного колледжа и 18-летний житель Астраханской области. Пневматический пистолет и бита были изъяты. Уточняется, что за несколько часов до ограбления девушки преступники напали на 36-летнего мужчину.