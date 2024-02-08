Жулики в белых халатах на скорой обирали пациентов «МК»: в Москве задержали троих мошенников за организацию фальшивой скорой помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фальшивую службу скорой медицинской помощи разоблачили сотрудники полиции в Москве, мошенники за деньги обещали доставить пациентов в палаты с комфортными условиями. Полиция задержала троих участников аферы, одному из них уже вынесен приговор, пишет «МК».

Мошенники в конце 2020 года во время второй волны COVID-19, когда число заболевших резко возросло, зарегистрировали сайт об оказании услуг по доставке в больницы. Они приобрели 12 машин с мигалками. Реальных медиков «завербовали» на подстанциях скорой помощи.

Приезжая на вызовы, они убеждали гражданина, что обеспечат ему место в платном отделении за вознаграждение, «такса» начиналась от 50 тысяч рублей. После согласия и передачи денег человек, оказавшись в больнице, узнавал, что никакое место для него не предусмотрено.

О преступной схеме правоохранителям рассказал один из фельдшеров, заключив досудебное соглашение. Он уже осужден на пять лет лишения свободы условно. В отношении главного организатора и подельника расследование продолжается.

Ранее в Госдуме предложили усилить контроль за деятельностью лжеврачей в интернете. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, необходимо блокировать сайты и страницы тех людей, которые предлагают услуги и практики, способные ухудшить здоровье населения.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский также напомнил, что лжеврачи, которые чаще всего предлагают свои услуги через интернет, могут нанести непоправимый вред здоровью пациентов. Эксперт подчеркнул, что мошенничество в сфере медицины стало распространяться благодаря возможности рекламировать свои услуги.