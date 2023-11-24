Проживающей в Канаде россиянке вынесли приговор за фейки о ВС РФ Проживающую в Канаде россиянку осудили на восемь лет тюрьмы за фейки о ВС РФ

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Мария Карташева

Басманный суд Москвы приговорил россиянку Марию Карташеву к восьми годам колонии общего режима по статье о распространении фейков о ВС РФ, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации агентства, Карташеву признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды). Суд запретил ей заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.

Поводом для уголовного преследования послужил пост о событиях в Буче, который россиянка выложила в Telegram-канал, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, суд вынес женщине приговор заочно, поскольку последние пять лет она живет в Канаде.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд заочно арестовал соосновательницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по статье 148 УК РФ о нарушении прав на свободу совести и вероисповедания. Основанием для возбуждения дела стали ее публикации в соцсетях.

В 2012–2013 годах Толоконникова отбывала наказание в местах заключения после выступления Pussy Riot в храме Христа Спасителя в столице. Акция «панк-молебен „Богородица, Путина прогони!“» послужила основанием для внесения в УК РФ статьи об оскорблении чувств верующих.