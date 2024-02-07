Жившая в подъезде многодетная мать рассказала о новых трудностях Жившая в подъезде Москвы многодетная мать не может выйти на работу

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Многодетная мать, жившая с семьей в подъезде в Москве из-за невозможности вернуться в свою квартиру, теперь с супругом не может выйти на работу, пишет РИА Новости. В социальной гостинице, где они сейчас проживают, нельзя оставлять детей одних. Также она не может готовить еду, потому что в помещении нет плиты.

Мы не можем вместе с мужем выйти на работу, потому что обязан кто-то из нас смотреть за детьми, там не разрешается без взрослых быть. Отсюда дети едут в школу 2,5 часа. Мы вынуждены вставать в 05:30, — цитирует агентство ее слова.

Мать троих детей добавила, что вопрос с арендаторами, которые живут в ее собственной квартире, до сих пор не решен. По ее словам, они самовольно поменяли замки и попасть внутрь она не может.

Кроме того, женщина опасалась, что из-за сложившейся ситуации детей могут из семьи изъять. В пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения заверили, что этого не произойдет, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что семью, которая жили в подъезде дома на Тагильской улице в столице, поселили в социальной гостинице. Уполномоченный по правам ребенка по городу Ольга Ярославская отмечала, что ситуация стала следствием финансовой безграмотности и юридической некомпетентности женщины. Ей окажут необходимую помощь, чтобы она и дети как можно скорее вернулись к нормальной жизни, заявляла омбудсмен.

Многодетная мать сдала свою квартиру в аренду на полгода примерно за миллион рублей, а сама с семьей съехала в съемное жилье подешевле. Но оттуда их выселили, после чего они были вынуждены вернуться к себе. Однако арендаторы освободить жилплощадь не захотели и потребовали вернуть миллион рублей. К тому моменту деньги были уже потрачены, и женщина решила остаться жить в подъезде.