Жителю Химок грозит срок за контрабанду возбуждающих препаратов из Китая В Химках задержали контрабандиста китайских препаратов для потенции

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Полиция задержала 35-летнего жителя подмосковных Химок, который занимался контрабандой сильнодействующих препаратов для улучшения мужской потенции и набора мышечной массы, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, его задержали на таможне при получении посылки из Китая.

Мужчина хотел забрать на таможне нелицензированные препараты с содержанием тестостерона энанат. Посылка весила больше трех килограммов. Злоумышленник планировал разбить ее на «дозы» и торговать ими порционно. Этого количества было достаточно, чтобы совершить сотни сделок.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково сотрудники таможни обнаружили у 49-летней россиянки незадекларированные люксовые часы стоимостью 6 млн рублей. За контрабанду ювелирных изделий, относящихся к перечню стратегически важных товаров, женщине грозит крупный штраф и до семи лет лишения свободы.

До этого в аэропорту Шереметьево у иностранца изъяли коллекцию наград ВОВ: ордена Отечественной войны и Красной звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Общая их стоимость составила 350 тысяч рублей. Награды мужчина пытался вывезти в Пекин.