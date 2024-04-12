Жителей Солнечногорска лишили единственного удобного маршрута до Москвы Жители Солнечногорска пожаловались на отмену прямых маршрутов до Москвы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Жители подмосковного Солнечногорска пожаловались на отмену прямого автобуса до Москвы, стоимость поездки с пересадкой теперь составляет 800 рублей, а время в пути увеличилось, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Как утверждает канал, 30 марта власти отменили автобус № 440 ввиду «оптимизации маршрутной сети».

Власти посоветовали солнечногорцам сначала доезжать на автобусе № 312 до станции Крюково, расположенной в Зеленограде, а потом пересесть на МЦД. Это сильно нагрузило транспортную сеть, из-за чего начали происходить постоянные задержки транспорта и отмены электричек. Как указывает канал, с 11 по 26 апреля на маршруте будут отменены 30 электричек, а в выходные дни несколько часов движения не будет вовсе.

Жители подмосковного города обратились в Минтранс, где им посоветовали воспользоваться маршрутом № 437 Клин — Москва. Однако, по словам горожан, на многих остановках автобус приходит уже переполненным, а в ряде населенных пунктах даже не останавливается.

Зимой житель Солнечногорска Кирилл рассказал NEWS.ru, что проблемы с теплоснабжением в городе наблюдались с начала отопительного сезона. По его словам, в микрорайоне Выстрел отопление отсутствовало с 1 января, у части жителей не было горячей воды, а также у многих солнечногорцев случались перебои с электричеством.