Жителям Москвы рассказали о погоде в мае Синоптик Позднякова: москвичей ожидает теплая погода в мае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Температура воздуха в Москве в мае прогнозируется выше климатической нормы, рассказала РИА Новости главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, количество осадков будет в пределах нормы. При этом ливневых дождей в столице пока не ожидается.

Май, по всем расчетам, ожидается с температурой выше климатической нормы. Количество осадков ожидается около климатической нормы, — поделилась прогнозом Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил о похолодании в Москве из-за надвигающегося холодного фронта. По его словам, в конце недели температура воздуха снизится до 8 градусов тепла. Кроме того, заморозки ожидаются в ночь на субботу, 4 мая.

До этого пресс-служба МЧС России предупредила о резком усилении ветра до 17 метров в секунду в Москве. Жителей и гостей столицы призывали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не находиться под деревьями и не оставлять детей одних, а также соблюдать осторожность на дорогах.

Также ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал количество осадков, выпавших в результате ливня в Москве в конце апреля. По его словам, дожди такой «летней интенсивности» — редкое явление для этого периода.