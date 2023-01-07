Москвичам рассказали, когда закончатся морозы Синоптик Шувалов: 20-градусные морозы закончатся в Москве после 10 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы и Подмосковья до 10 января ожидают 20-градусные морозы, рассказал в разговоре с Lenta.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, через три дня следует ожидать потепления.

Морозы минус 20 в Москве и минус 25 местами по области будут держаться еще три ночи. Последние 20-градусные морозы будут зафиксированы 10 января, — рассказал Шувалов.

Как объяснил синоптик, после этого антициклон будет уходить дальше на Казахстан и юг Урала. Шувалов добавил, что после этого 11 и 12 января температура воздуха будет на отметке около 10–15 градусов ниже нуля.

Метеоролог добавил, что на старый Новый год жителей Москвы и области ждут умеренные холода, а также снегопад. Столбики термометров опустятся до минус 3 — минус 8 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы. Так, к шести утра 7 января столбик термометра опустился до минус 23,4 градуса, а на некоторых метеостанциях — до минус 24,8 градуса.