Жителям Москвы рассказали, когда закончатся дожди Синоптик Шувалов: дожди в Москве прекратятся 13 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дожди в Москве прекратятся 13 декабря, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что за последние дни в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков.

Только во вторник прекратится дождь и начнется понижение температуры, как фронт отойдет от нас, и начнется понижение температуры, — рассказал Шувалов.

Метеоролог добавил, что вечером 13 декабря следует ожидать снег, который продолжится до 14 декабря. Согласно прогнозам синоптика, температура воздуха составит от −4 до −6 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее днем сообщил, что местами в Московском регионе в течение ночи выпало более половины месячной нормы осадков. Так, в Можайске за указанное время выпало 25 миллиметров осадков, что составляет 55% от всей месячной нормы декабря.

В Москве накануне выпала четверть месячной нормы осадков. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Очистка ключевых транспортных магистралей, тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, объектам метрополитена, соцучреждениям велась непрерывно.