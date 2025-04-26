Жителям Москвы рассказали, какую погоду ждать после 1 мая Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве после 1 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После 1 мая в Москву придет потепление, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, которые приводит RT, температура воздуха будет повышаться постепенно, уже скоро в столице наступит «нормальная майская погода».

После 1 мая следует ожидать повышения температуры и возврата к нормальной майской погоде, — поделился Шувалов.

С 2 мая в Москве ожидается от 12 до 14 градусов тепла, продолжил синоптик. При этом уже с 4 мая температура воздуха поднимется до плюс 17–19 градусов.

Дожди придут под конец праздников, с 1 по 3 [мая] без осадков, а 4 числа возможен небольшой дождь, — добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что с 26 по 28 апреля в европейской части России ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Помимо Москвы и Подмосковья, температура понизится в Ивановской, Владимирской, Костромской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.

Тем временем в Хабаровске наблюдается резкое ухудшение погодных условий. Как отметил мэр города Сергей Кравчук, из-за этого власти приняли решение перенести массовый субботник. Ожидается, что мероприятие все же проведут, но только после потепления.