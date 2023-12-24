Жителям Москвы рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь Вильфанд: много снега и несильные морозы ожидают москвичей в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы в новогоднюю ночь ожидают много снега и небольшой мороз, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха может достигать минус семи градусов. Синоптик при этом уточнил, что информация является предварительной, а точный прогноз будет опубликован на следующей неделе.

Прогноз на 31-е число такой: ожидается минус 2-7 градусов ночью и минус 1-4 градусов днем. Новогодняя ночь, скорее всего, не будет существенно отличаться, морозов сильных не ждем, но точный прогноз мы дадим на следующей неделе <...> Снега будет вдоволь. Сейчас высота снежного покрова - 18-29 см в зависимости от района, — рассказал Вильфанд.

Снежный покров начнет подрастать уже на следующей неделе, добавил он. По словам синоптика, погода 1 января существенно не изменится.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова также предупредила, что начиная с воскресенья, температура воздуха в Москве начнет понижаться. По ее словам, преобладавший в столичном регионе южный ветер сменится на следующей неделе на северный, северо-западный, который принесет холодный воздух с Арктики.