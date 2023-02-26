Днем 26 февраля в Москве ожидаются обильные заряды снега и сильный ветер, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ближе к вечеру температура воздуха станет отрицательной, а на дорогах появится гололед. Синоптик призвал жителей и гостей столицы быть аккуратными на дорогах и тротуарах.