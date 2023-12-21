Жителям Москвы объявили о сюрпризе в преддверии Нового года Три усадьбы Деда Мороза откроются в Москве в конце декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу три новые усадьбы Деда Мороза откроются в Москве в конце декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Каждая из них разработана в определенной тематике. Так, в Измайловском парке появится усадьба «Снежная королева», в Митино откроется «Морозко», а в Олимпийской деревне — «Простоквашино».

Три филиала усадьбы Деда Мороза впервые откроются в Москве в конце декабря. Каждая разработана в определенной тематике: «Снежная королева» в Измайловском парке; «Морозко» в ландшафтном парке «Митино»; «Простоквашино» в парке Олимпийской деревни, — сообщил Собянин.

Новые филиалы дополнят основную усадьбу Деда Мороза на территории музея «Кузьминки-Люблино», где в прошлом году был проведен капитальный ремонт. Кроме прочего, по всей столице будет установлено 150 почтовых ящиков для приема писем. На них будут наклеены брендированные стикеры.

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