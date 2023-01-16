Жителям Московского региона пообещали некомфортную оттепель

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

В Москве и Подмосковье во вторник, 17 января, начнется оттепель и продлится почти до конца недели. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он предупредил, что погода ожидается некомфортная, температура по ощущениям будет ниже, произойдет усиление ветра, пройдут осадки, в том числе в виде дождя.

Во вторник днем уже прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов, в среду — плюс 1–3 градуса. Из-за противостояния разных барических систем будет усиление ветра с понедельника до 15 м/с. В среду он усилится даже до 18 м/с, поэтому москвичи не ощутят прелести и радости от этого повышения температуры. Будет очень некомфортно — низкие облака, все время небольшие осадки, ветер, — рассказал метеоролог.

Он добавил, что небольшое понижение температуры начнется с воскресенья.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что вторая половина января и февраль в Центральной России будут сравнительно теплыми для этой части страны, несмотря на то, что после Нового года там наблюдалась экстремально холодная погода. При этом он не исключил появление «волн холода» в марте.

В свою очередь руководитель прогностического центра «METEО» Александр Шувалов рассказал, что рабочая неделя в столице начнется с легкого мороза до минус четырех градусов. По его словам, вместо традиционных крещенских морозов в Москву придет оттепель.