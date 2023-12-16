Жителям московского района предложили самим убирать снег «Осторожно, Москва»: жителей московского Зюзино призвали самим убирать снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Жилищник» московского района Зюзино призвал жителей своими силами убирать снег, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как утверждают журналисты канала, соответствующее объявление появилось в подъезде одной из местных многоэтажек.

Убедительная просьба справляться с очисткой территории своими силами и возможностями. Спасибо за понимание! — сказано на листовке.

Ранее уборщики в Новой Москве закидали двор снегом из-за того, что жители жаловались на их работу. Жители города Московский обратились с жалобами на сугробы во дворе своего дома. В результате на их обращение быстро отреагировали и все расчистили, но утром граждане обнаружили, что их подъезды забросали снегом. Жильцы считают, что таким образом дворники отомстили им за жалобы.

До этого «Жилищник» района Северное Медведково, отвечая на жалобы местных жителей, отчитался об уборке снега фотографиями, которые были сделаны до снегопада. Жители улицы Тихомирова в Москве написали жалобы на портале города, где сообщили, что детская площадка завалена снегом, а на тротуарах и дорогах образовался гололед, но коммунальщики бездействуют. Пострадавшим ответил «Жилищник района Северное Медведково» и заявил об устранении проблем, к сообщению были приложены фотографии расчищенного двора.