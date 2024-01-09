Жителям Климовска запрещали вести видеосъемку на встрече с губернатором

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

губернатор Московской области Андрей Воробьев

Во время встречи жителей Климовска с губернатором Московской области Андреем Воробьевым гражданам запрещали вести съемку на свои мобильные телефоны, сообщает Telegram-канал Baza. Это объясняли тем, что видеосъемку ведут представители губернского телевидения. Граждане требовали от главы региона объясниться в связи с чрезвычайной ситуацией из-за перебоев с отоплением во время морозов. Помимо прочего, от Воробьева потребовали пояснить, куда он уехал, когда с 4 января в Подмосковье начались массовые проблемы с теплоснабжением.

Куда я уеду? Вы меня избрали. Я, честно говоря, никуда не собираюсь, — отвечал Воробьев.

Ранее Московская область получила право взять в свое ведение частную котельную в Климовске, на которой произошла масштабная авария, оставившая без тепла и света в 20-градусные морозы 173 жилых дома в городском округе Подольск. На заседании правительства региона губернатор уточнил, что собственники патронного завода, где случилась остановка котла, сейчас находятся за границей, и по решению президента начался процесс национализации предприятия. Он напомнил, что котельная, которая отапливала 22 тысячи человек, находится на территории частного режимного предприятия, куда ограничен допуск городских специалистов ЖКХ.