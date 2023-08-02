Жителя Подмосковья задержали за излишнее проявление любви к ЧВК «Вагнер» Baza: житель Подмосковья изрисовал пункт отбора на военную службу сердцами и надписями ЧВК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Подмосковья изрисовал стены пункта отбора на военную службу по контракту черными сердцами и надписями ЧВК в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, также мужчина изрисовал краской припаркованные рядом автомобили. Он был задержан, в отношении него завели административное дело.

По данным Baza, 36-летний мужчина изрисовал пункт отбора на улице Яблочкова в Бутырском районе Москвы. Надписи и сердца он рисовал при помощи баллона с краской. Сам злоумышленник признался, что ранее подавал заявку на вступление в ЧВК, однако ему отказали. В отношении него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее Baza сообщала, что в Санкт-Петербурге студент местного университета вломился в здание военкомата и оставил на стенах антивоенные надписи. По данным канала, он был задержан полицейскими, молодому человеку грозит уголовное наказание по двум статьям о хулиганстве и дискредитации российской армии.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в городе Вольске Саратовской области полицейские в ночь на 1 августа задержали 68-летнюю москвичку, планировавшую поджечь военкомат. По данным канала, при ней было обнаружено три полулитровых бутылки с горючей жидкостью.