Жителя Коммунарки зарезали под окнами многоэтажки РЕН ТВ: мужчину убили в ходе драки в московской Коммунарке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московской Коммунарке произошла смертельная драка, жертвой которой стал 43-летний мужчина, сообщает РЕН ТВ. По его информации, погибший получил три ножевых ранения.

Как передает издание, конфликт случился ночью 5 ноября во дворе многоэтажного дома на улице Василия Ощепкова. Между тремя мужчинами завязалась драка, которая продолжалась больше часа. В результате ранения один из них скончался на месте до приезда скорой помощи, которую вызвали местные жители. Подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался уроженец Биробиджана. Второго участника драки разыскивает полиция.

Ранее в Дзержинске задержали местного жителя по обвинению в убийстве мужчины из-за того, что собака погибшего сцепилась с его питомцем. Владелец пса ударил оппонента ножом в живот, от чего тот скончался на месте. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Свою вину он признал частично.

В Нижнекамске ранее произошло жесткое убийство женщины, которую зарезал муж-священник. Мужчина убил супругу из ревности, после чего расчленил ее тело. Он спрятал голову в холодильнике, где ее потом нашли дети.