Фейковый военторг обманул жену участника СВО почти на 100 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Москвы стала жертвой мошенников при попытке купить амуницию для мужа, находящегося в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина заказала в военторге товаров на 98 тысяч рублей, однако так и не получила их. Позже выяснилось, что сайт магазина оказался фейковым.

Пострадавшая Елена хотела помочь своему супругу, состоящему в подразделении футбольных фанатов «Эспаньола». Она попросила совета у знакомого, часто общающегося с солдатами. Мужчина посоветовал ей купить все необходимое в проверенном магазине. Елена самостоятельно нашла сайт военторга в интернете, после чего заказала шлем, огнестойкое белье, активные наушники и очки для защиты глаз от осколков. Переведя деньги, она стала ждать курьера, но он так и не появился. Продавец же перестал выходить на связь и заблокировал женщину.

Мужчина, посоветовавший пострадавшей этот магазин, утверждает, что она наткнулась на сайт мошенников, маскирующихся под настоящий военторг. Кому принадлежит этот сайт неизвестно.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции задержали в Перми троих подозреваемых в хищении денег от имени журналистки Маргариты Симоньян. Жертвами мошенников становились люди, желавшие помочь российским военным в зоне СВО.