У жительницы Подмосковья достали из уха живого таракана

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Жительнице города Видное в Московской области провели операцию по извлечению из уха живого таракана, сообщается на сайте регионального Минздрава. По данным ведомства, женщина обратилась в больницу с жалобами на шум и ощущение шевеления в ухе. При осмотре врачи выяснили, что причиной неприятных симптомов было насекомое. Его достали микрохирургическими щипцами.

При помощи микрохирургических ушных щипцов насекомое было удалено. Оказалось, это был живой таракан. При каких обстоятельствах он забрался к женщине в ухо, неизвестно. Извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены, — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

Процедура прошла без осложнений, уточнили в Минздраве. Женщина уже выписана и чувствует себя хорошо.

В ведомстве также призвали не пытаться самостоятельно извлекать инородные предметы из ушных каналов. Специалисты предупредили, что это может привести к повреждению барабанной перепонки, что, в свою очередь, чревато лишением слуха.

Ранее в Москве на Арбате очевидцы заметили очень большого таракана, спокойно разгуливающего по улице. Сообщество «Москва 24» опубликовало в своей группе «ВКонтакте» соответствующее видео. Подписчики группы в комментариях отметили, что подобные насекомые в столице водятся уже давно, в том числе в домах сталинской постройки.